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​Лукашенко посетил новый музей в мемориальном комплексе «Хатынь»

22 марта 2023 08:28
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта принимает участие в памятных мероприятиях, приуроченных к восьмидесятой годовщине трагедии в Хатыни, пишет БЕЛТА.

Вместе с сыновьями глава государства посетил музей, построенный в мемориальном комплексе. Он возведен по поручению Президента. Музей представляет собой одноэтажное здание, в котором размещено шесть выставочных залов. Перед началом реставрационных работ в мемориальном комплексе Александр Лукашенко ставил задачу максимально сохранить изначальный вид, чтобы в Хатыни все выглядело душевно и по-простому.

К работам в мемориальном комплексе приобщилось и молодое поколение. В Хатыни была объявлена Всебелорусская молодежная стройка, объединившая трудовые коллективы со всей Беларуси.

Лукашенко обратился к белорусам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко

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