​Лукашенко посетил новый музей в мемориальном комплексе «Хатынь»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 марта принимает участие в памятных мероприятиях, приуроченных к восьмидесятой годовщине трагедии в Хатыни, пишет БЕЛТА.

Вместе с сыновьями глава государства посетил музей, построенный в мемориальном комплексе. Он возведен по поручению Президента. Музей представляет собой одноэтажное здание, в котором размещено шесть выставочных залов. Перед началом реставрационных работ в мемориальном комплексе Александр Лукашенко ставил задачу максимально сохранить изначальный вид, чтобы в Хатыни все выглядело душевно и по-простому.

К работам в мемориальном комплексе приобщилось и молодое поколение. В Хатыни была объявлена Всебелорусская молодежная стройка, объединившая трудовые коллективы со всей Беларуси.