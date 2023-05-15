Лукашенко посещает Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 15 мая, посещает Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что глава государства заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

«Без великих докладов. Посмотрим, что происходит вокруг нашей страны», – так Александр Лукашенко начал совещание с военными.