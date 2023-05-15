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Лукашенко посещает Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО

15 мая 2023 14:12
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 15 мая, посещает Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, информирует Telegram-канал «Пул Первого». 

Сообщается, что глава государства заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. 

«Без великих докладов. Посмотрим, что происходит вокруг нашей страны», – так Александр Лукашенко начал совещание с военными.

Лукашенко: наши войска находятся в повышенной боевой готовности. Факторы настораживающие!

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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