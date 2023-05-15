«Максимально приближено к боевой обстановке». Продолжается очередной этап комплексной проверки боевой готовности

Новости Беларуси. Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, ручной противотанковый гранатомет. Самые современные виды вооружения, которые есть в распоряжении белорусской армии, осваивают призванные из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе очередного этапа комплексной проверки боевой готовности они в одной из воинских частей сил специальных операций отрабатывали тактические действия. Условия были максимально приближены к боевым.