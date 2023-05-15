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«Максимально приближено к боевой обстановке». Продолжается очередной этап комплексной проверки боевой готовности

15 мая 2023 14:01
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Новости Беларуси. Автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, ручной противотанковый гранатомет. Самые современные виды вооружения, которые есть в распоряжении белорусской армии, осваивают призванные из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ходе очередного этапа комплексной проверки боевой готовности они в одной из воинских частей сил специальных операций отрабатывали тактические действия. Условия были максимально приближены к боевым.  

«Максимально приближено к боевой обстановке». Продолжается очередной этап комплексной проверки боевой готовности-1

Юрий Середич, заместитель командира роты:
Я вам честно скажу, что закончил свою службу буквально четыре года назад и поменялось все от слова совсем.  

«Максимально приближено к боевой обстановке». Продолжается очередной этап комплексной проверки боевой готовности-4

Виталий Соловей, командир отделения:
Талант нельзя оставлять забытым. Все, что указывало когда-то на какие-то недостатки, сейчас эти вопросы повторяем, что-то вспоминаем, может быть, заново учимся чему-то. Появляются новые технологии, дроны. Показывают специалисты, как бороться с дронами.  

«Максимально приближено к боевой обстановке». Продолжается очередной этап комплексной проверки боевой готовности-7

Григорий Колесный, командир роты:
Нас готовят серьезные инструкторы. Максимально приближено к боевой обстановке, очень много огневой, тактической подготовки. Многие даже говорили, что по срочке такого не было.  

«Максимально приближено к боевой обстановке». Продолжается очередной этап комплексной проверки боевой готовности-10

Призванные на военные сборы также отрабатывают ряд вводных по тактической медицине и другим предметам боевой подготовки. Одним словом, на полигоне учатся Родину защищать.  

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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