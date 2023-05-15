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В Молодечненском районе прошло многоборье спасателей Минской области

15 мая 2023 13:48
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Новости Беларуси. Спасение парашютистов, извлечение пострадавших из-под завалов и ликвидация последствий ДТП. В Молодечненском районе прошло многоборье спасателей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Молодечненском районе прошло многоборье спасателей Минской области-1

От каждого отдела по чрезвычайным ситуациям было представлено по команде. В соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников МЧС. Две площадки развернулись на тренировочной базе пожарного аварийно-спасательного отряда в Молодечно. Каждая команда должна была ликвидировать техногенную аварию. Спасатели устраняли течь агрессивной жидкости из цистерны, ремонтировали задвижки и устанавливали водяную завесу. В реальной жизни такие умения специалистам необходимы при авариях на предприятиях с химически опасными веществами. По результатам соревнований победу одержала команда пожарного аварийно-спасательного отряда области, второе место у спасателей из Слуцкого района, тройку призеров замкнули спасатели из Дзержинского района.  

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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