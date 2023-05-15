В Молодечненском районе прошло многоборье спасателей Минской области

От каждого отдела по чрезвычайным ситуациям было представлено по команде. В соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников МЧС. Две площадки развернулись на тренировочной базе пожарного аварийно-спасательного отряда в Молодечно. Каждая команда должна была ликвидировать техногенную аварию. Спасатели устраняли течь агрессивной жидкости из цистерны, ремонтировали задвижки и устанавливали водяную завесу. В реальной жизни такие умения специалистам необходимы при авариях на предприятиях с химически опасными веществами. По результатам соревнований победу одержала команда пожарного аварийно-спасательного отряда области, второе место у спасателей из Слуцкого района, тройку призеров замкнули спасатели из Дзержинского района.