Памятный знак партии «Белая Русь» открыли в Минске

В честь первой годовщины создания в Минске открыли памятный знак партии «Белая Русь». За столь небольшой срок она завоевала признание и авторитет у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетельство тому – успешное участие в едином дне голосования в феврале, а также многочисленные проекты. Впереди немало планов. О них сегодня также говорили на церемонии открытия памятного знака. Он разместился в столичном Парке Победы. Там же была высажена ель.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Самое главное – это наши планы и перспективы. А они большие. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы будем вовлекать в свои ряды все новых и новых граждан Республики Беларусь. Активно принимать участие в политическом просвещении общества. Наша партия примет активнейшее участие в доведении до граждан Беларуси решений Всебелорусского народного собрания, посланий Президента.

Сегодня же у стелы «Минск – город-герой» представители «Белой Руси» почтили памяти погибших в годы войны и возложили цветы к памятнику. К 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков партийцы запланировали около сотни мероприятий.