Германия расширяет своё военное присутствие в Литве

Германия уверенно расширяет свое военное присутствие в Литве. Помимо бригады в составе 3 тысяч солдат бундесвера, отправка которых в балтийскую республику уже началась, Берлин решил перебросить туда и дополнительное вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкий контингент привезет с собой несколько сотен единиц немецкой бронетехники, но этого военному ведомству ФРГ показалось слишком мало, чтобы защитить своего союзника по НАТО от якобы исходящей со стороны Беларуси и России военной угрозы. Поэтому вскоре сюда перебросят еще 40 танков. Для закупки техники правительство Германии уже выделило из своего и без того скудного бюджета 1 миллиард евро. Это известие с восторгом встретили в Вильнюсе. Там даже попросили прислать технику как можно скорее, пообещав построить всю необходимую инфраструктуру раньше намеченного срока.

Сама бригада бундесвера – это более 3 тысяч солдат, должна быть в полной боеготовности уже в 2027 году. Стоит отметить, что в Литве уже находится батальон армии США, на вооружении которого несколько десятков бронетранспортеров и танков.