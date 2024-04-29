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Германия расширяет своё военное присутствие в Литве

29 апреля 2024 13:41
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Германия уверенно расширяет свое военное присутствие в Литве. Помимо бригады в составе 3 тысяч солдат бундесвера, отправка которых в балтийскую республику уже началась, Берлин решил перебросить туда и дополнительное вооружение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия расширяет своё военное присутствие в Литве-1

Немецкий контингент привезет с собой несколько сотен единиц немецкой бронетехники, но этого военному ведомству ФРГ показалось слишком мало, чтобы защитить своего союзника по НАТО от якобы исходящей со стороны Беларуси и России военной угрозы. Поэтому вскоре сюда перебросят еще 40 танков. Для закупки техники правительство Германии уже выделило из своего и без того скудного бюджета 1 миллиард евро. Это известие с восторгом встретили в Вильнюсе. Там даже попросили прислать технику как можно скорее, пообещав построить всю необходимую инфраструктуру раньше намеченного срока.

Сама бригада бундесвера – это более 3 тысяч солдат, должна быть в полной боеготовности уже в 2027 году. Стоит отметить, что в Литве уже находится батальон армии США, на вооружении которого несколько десятков бронетранспортеров и танков.

# НАТО # общество # Новости Германии

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