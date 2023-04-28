Стали известны победители республиканской интеллектуально-правовой игры «Сила закона: мы и право»
Новости Беларуси. Лучший результат среди вузовских команд у студентов Академии управления при Президенте. В категории средних специальных учреждений победу праздновали представители Минского государственного колледжа искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице выбрали победителей республиканской интеллектуально-правовой игры «Сила закона: мы и право».
После возложения цветов к монументу Победы студенты и учащиеся посетили экскурсию по криминалистической лаборатории и музею Следственного комитета. А затем решали 45 заданий. Тесты и вопросы на логическое мышление касались истории становления независимой Беларуси, государственного устройства, правовых основ, образования, молодежной политики.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:
Широкий интерес и большой ажиотаж вызвала эта игра у ребят в регионах. Колледжи и наши высшие учебные заведения активно приняли участие в данной игре. Конечно, сегодня мы не могли не начать наш финал, не отдав дань памяти и уважения воинам-освободителям, на площади Победы возложили цветы. Почтили память героев, которые освобождали и отстаивали нашу свободу и независимость. Ну и, конечно, в самом разгаре сейчас проходит финал, наши ребята – учащиеся колледжей, студенты высших учебных заведений – соревнуются на правовую тематику, понимая важность и значимость этого направления.
Организаторами республиканской интеллектуально-правовой игры «Сила закона» стали БРСМ, Республиканская коллегия адвокатов, Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета, Национальный центр правовой информации. Поддержка оказана Министерством образования.