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Лукашенко пояснил своё особое отношение к Гомельской области

28 апреля 2023 09:28
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Гомельская область мне фактически как родная, сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 28 апреля, на совещании с активом региона, пишет БЕЛТА. 

Белорусский лидер обратил внимание, что каждый год в годовщину катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции приезжает в один из пострадавших районов страны. Чаще всего он посещает именно Гомельскую область. «Здесь живут безгранично любящие эту землю люди», – сказал Лукашенко. Он отметил, что искренне радуется, когда видит позитивные изменения в этом регионе. 

Глава государства отметил, что для Гомельщины сделано многое. За годы независимости государства реализованы 5 специальных чернобыльских программ, сейчас выполняется еще одна. В 2022 году в пострадавшие районы вложено свыше 600 миллионов белорусских рублей, а в целом – миллиарды. Люди заселены в десятки тысяч новых квартир, построены более 100 школ и дошкольных учреждений, тысячи километров дорог, а также газифицированы более сотни населенных пунктов. Построено также множество медучреждений, сказал белорусский лидер. Включая уникальный Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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