Лукашенко поручил продолжить модернизацию животноводческих объектов

Модернизацию животноводческих объектов нужно продолжить. В каждой области в ближайшие годы должно быть построено или реконструировано по десять молочно-товарных ферм. Такое требование озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 сентября, на совещании в Солигорске, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент обратил внимание, что на модернизацию отрасли направлены колоссальные инвестиции. Половина молочно-товарных ферм в стране оснащены самыми передовыми технологиями. Там размещено более 65 % дойного стада и производится свыше 70 % молока.

Лукашенко ставит задачу подтягивать до этого уровня и остальных. Глава государства напомнил, что в целях модернизации таких объектов принят Указ о строительстве (реконструкции) в 2023-2024 годах по десять молочно-товарных комплексов в каждой области. Но недостаточно просто возвести хорошее здание и установить современное оборудование, сказал Лукашенко. Фермы нужно вывести на уровень современных молочно-товарных комплексов. А за исполнение этих проектов лично глава государства спросит с глав облисполкомов.