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Демонстранты в Ереване потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна

22 сентября 2023 08:49
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Новости Армении. В Ереване сохраняется напряженная обстановка. Участники антиправительственной акции заблокировали центральный проспект столицы Армении и намерены сорвать заседание правительства. Накануне митингующие пытались штурмовать здание Кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты в Ереване потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна-1

Демонстранты, возмущенные бездействием властей при кризисе в Нагорном Карабахе, потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На разгон демонстрантов были брошены усиленные наряды полиции. Как сообщается, митингующие стали забрасывать их камнями и бутылками.

В ходе столкновений были задержаны около 50 человек, в том числе лидер одной из оппозиционных партий. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера, потребовав вывода из региона армянских военных. В Ереване начались протесты.

# Акции протеста # общество # Никол Пашинян # Фотофакт

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