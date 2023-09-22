Демонстранты в Ереване потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна

Новости Армении. В Ереване сохраняется напряженная обстановка. Участники антиправительственной акции заблокировали центральный проспект столицы Армении и намерены сорвать заседание правительства. Накануне митингующие пытались штурмовать здание Кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты, возмущенные бездействием властей при кризисе в Нагорном Карабахе, потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. На разгон демонстрантов были брошены усиленные наряды полиции. Как сообщается, митингующие стали забрасывать их камнями и бутылками.

В ходе столкновений были задержаны около 50 человек, в том числе лидер одной из оппозиционных партий. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия локального характера, потребовав вывода из региона армянских военных. В Ереване начались протесты.