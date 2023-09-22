Чемпион Беларуси по велоспорту: «Велосипед – это один из самых лучших альтернатив для укрепления организма»

Предпочитаете ли вы общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? И что из этого вам действительно необходимо? В каком случае можно выбрать безопасную для всех альтернативу? Во Всемирный день без автомобиля поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Евгением Соболем, чемпионом Беларуси по велоспорту. Александр Меженный, ведущий:

Повод значимый. Вначале поговорим о вас. Вы шестикратный чемпион Республики Беларусь по велоспорту. 2023-й – тоже ваш чемпионский год. Можете озвучить вашу хронологию побед в чемпионате Беларуси?

Евгений Соболь, чемпион Беларуси по велоспорту:

Первый раз я стал чемпионом страны в далеком 2001 году, потом в 2003-м, 2004-м, 2019-м, 2020-м и 2023-м. Екатерина Яцкевич, ведущая:

А как в обычной жизни? Вы передвигаетесь на велосипеде или на авто? Вообще стоит ли менять четырехколесного друга на двухколесного? Евгений Соболь:

Это две разных вещи. Если дальняя поездка, понятно, что надо использовать автомобиль. Конечно, можно и велосипед. У нас есть гонки в сумме за несколько дней, за несколько недель может и 3 000 километров быть. Это затрата времени, потому что уже неделями исчисляется. А на автомобиле это можно преодолеть за день-два. Велосипед – это один из самых лучших альтернатив для укрепления организма, который влияет только в плюс.

Александр Меженный:

Поделюсь своим опытом. У меня был один год, когда я решил летом условно отказаться от автомобиля, сесть на велосипед. На работу и с работы ездил на велосипеде. По времени даже где-то выиграл. Иногда, особенно в часы пик, ты возвращаешься на машине и можешь на светофоре простоять значительно дольше. Мне реально очень понравилось. Единственное, в силу обстоятельств, больше не собрался повторить собственный рекорд. А у вас были такие заезды, когда вы постоянно на велосипеде на работу, с работы? Евгений Соболь:

С давнего времени велосипед стал не то что моим хобби, а это действительно стало моей работой. Даже не касаясь работы, мне все равно нравится передвижение на велосипеде, если это по городу. Даже если я приеду с тренировки уставший, все равно я возьму велосипед либо пройдусь пешком. По-моему, в данный момент, касаясь нашей страны, у нас нет с этим проблем. Если кто-то хочет заниматься здоровым образом жизни, найти место, где переодеться и оставить велосипед, проблем точно не будет.

Александр Меженный:

Насколько можно качественно оценить Минск с точки зрения удобной или неудобной инфраструктуры, чтобы на работу и с работы ездить на велосипеде? Евгений Соболь:

Минск для этого идеальный город. Много лет назад начали строить велосипедные дорожки, с каждым годом они разрастаются. Я не вижу проблем, особенно по безопасности. Все сделано на высшем уровне. Екатерина Яцкевич:

Первый миф. Может, вы его опровергнете. Чтобы похудеть, нужно заниматься велоспортом. И нужно ли иметь особую подготовку? Есть ли какие-то противопоказания для людей, которые хотели бы профессионально пересесть на велосипед?