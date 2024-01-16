Молодые парламентарии обсуждают нюансы электоральной кампании – 2024
Большой интерес к избирательному процессу проявляет молодежь. Об этом рассказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси. 16 января в Минске проходит третье заседание молодых парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников около сотни парней и девушек со всей республики. Ключевая тема – единый день голосования. Благодаря социальным сетям и другим интернет-ресурсам, а также активному диалогу власти с молодыми людьми они хорошо осведомлены о тонкостях электоральной кампании – 2024.
Однако важно не только информировать, но и при необходимости оказывать помощь и поддержку. Ведь многие парни и девушки в феврале отправятся на участки не только в качестве избирателей, но и в качестве членов комиссий, наблюдателей и даже кандидатов в депутаты.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
У нас есть представители Молодежного парламента в каждом районе нашей страны. Это 138 человек. Из 118 районов – в каждом городе областного подчинения. Мы затрагиваем все регионы, уголки нашей страны. Накануне января-февраля, накануне этого события продолжаем проводить дискуссионную платформу «Беларусь будущего». Потому что наши молодые ребята (средний возраст – 26 лет) сами баллотируются и в Палату представителей, местные Советы депутатов. Сами, являясь уже кандидатами и молодыми парламентариями, расскажут не понаслышке о том, как происходит этот процесс.
Обсудили на заседании итоги 2023 года и планы на 2024-й. В приоритете популяризация здорового образа жизни. Прямо сейчас в разработке находится проект «Молодежный щит», нацеленный на профилактику наркомании. Актуальна и тема электронных систем курения. Сейчас парламентарии прорабатывают варианты ужесточения административной ответственности за распространение и курение вейпов среди несовершеннолетних.