Молодые парламентарии обсуждают нюансы электоральной кампании – 2024

Большой интерес к избирательному процессу проявляет молодежь. Об этом рассказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси. 16 января в Минске проходит третье заседание молодых парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников около сотни парней и девушек со всей республики. Ключевая тема – единый день голосования. Благодаря социальным сетям и другим интернет-ресурсам, а также активному диалогу власти с молодыми людьми они хорошо осведомлены о тонкостях электоральной кампании – 2024.

Однако важно не только информировать, но и при необходимости оказывать помощь и поддержку. Ведь многие парни и девушки в феврале отправятся на участки не только в качестве избирателей, но и в качестве членов комиссий, наблюдателей и даже кандидатов в депутаты.