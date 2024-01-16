Как прошла проверка медучреждений по указу Президента? Рассказала главврач БСМП

Самый большой капитал – это здоровье. С этими словами согласится абсолютно каждый человек. На страже главного богатства неизменно стоят люди в белых халатах, их благородный труд высоко ценится, в том числе на самом высоком уровне.

Ольга Светлицкая, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, доктор медицинский наук:

Я работала в составе межведомственной группы, которая была создана согласно Указу Президента. На сегодня мы объехали около 150 учреждений. Основной задачей было оценить доступность, оперативность и качество медицинской помощи во всех регионах страны. Цель была очень проста – проверить, доступна ли помощь белорусу, независимо от его нахождения. Выезжая в такие регионы, мы анализировали на местах. Ведь может быть и больница, и оборудование. Мы анализировали, может ли быть оказана эта медпомощь, как быстро. А если пациент нуждается в переводе, насколько быстро переводится.

Я благодарна Президенту за то окно возможностей, которое он открыл для системы здравоохранения, потому что такой глубокий анализ менеджмента, непосредственной логистики масштабно проводится впервые. Это дает свои результаты, начиная от выполнения текущих и капитальных ремонтов. Почти все ФАПы по стране отремонтированы. И заканчивая логистикой, передачей пациентов с онкопатологией, хирургической патологией. Приезжая на места, мы, по сути, моделируем ситуацию.

Если что-то не получается, мы анализируем, как лучше сделать. Цель мониторинга не наказать кого-то, а выявить причинно-следственные связи и помочь советом, поддержать логистику на местах.