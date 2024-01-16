Жюльен с курицей и грибами. Рассказываем, как быстро и вкусно приготовить блюдо

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим жюльен с птицей и картофелем. Понадобится лук, грибы, сыр, филе куриное, сметана, сливочное масло, зелень и картошка. Этот рецепт жюльена отличается от классического тем, что сюда идет картофель.

Все ингредиенты мы нарезаем кубиком. Вместо куриного филе, чтобы было более сочно, можно использовать куриное бедро. Кто не любит курицу, можно использовать индейку. Жюльен – это одноименная закуска, которая преимущественно приготовлена из птицы и грибов, нарезанных либо соломкой, либо крупным ломтиком. Тушится с добавлением сметаны либо сливок. Также используется твердый сыр для запекания. Название блюда жюльен произошло от французского термина, обозначающего тонкую нарезку овощей. Однако в русской кухне слово потеряло свое первоначальное значение и закрепилось в виде названия блюда, которое не имеет отношения к французской кухне.

Также понадобится лук. Нарезаем его крупным кубиком и отправляем к курице. Также понадобятся грибы, используем шампиньоны, ножки не используем, используем только шляпки и чистим их. Снимаем кожицу. Для приготовления жюльена можно использовать любые грибы. Самый лучший вкус дают белые сухие грибы. Также можно использовать шампиньоны, можно использовать свежие белые грибы, можно попробовать приготовить жюльен с лисичками либо опятами.

Для приготовления жюльена из шампиньонов я не использую ножки, так как они имеют текстуру совсем другую, чем шляпка. У ножки более плотная текстура, и они имеют меньше вкуса, а шляпка более нежная и с более насыщенным вкусом. В целом шампиньоны можно как чистить, так и мыть. Чистим в том случае, если они уже раскрылись и видна юбочка, а если они закрыты, то их можно просто помыть. Чтобы шампиньон не набрал слишком много влаги. Шампиньоны нарезаем так же крупно.

Также понадобится сыр, натираем его на крупной терке. И немного зелени петрушки. Измельчаем и оставляем. Все ингредиенты подготовлены, нужно их обжарить. Для приготовления жюльена используем сотейник. Разогреваем его, добавляем растительное и сливочное масло. При добавлении сливочного масла всегда нужно добавлять растительное, чтобы сливочное масло не горело. И забрасываем в сотейник все ингредиенты. Обжариваем их одновременно. Добавляем немного соли, свежемолотого перца, немного муки, чтобы жюльен загустел. Все это перемешиваем.

Добавляем картофель, сметану. Перемешиваем и доводим до кипения. Добавляем рубленую петрушку. Очень важный момент – после добавления в жюльен сметаны нельзя его долго тушить, потому что сметана может отслоиться. Буквально минутку тушим и будем разливать по кокотницам.

Времени для запекания жюльена понадобится совсем немного, так как все ингредиенты готовы. Нужно только, чтобы запекся сыр. Отправляем жюльен в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.