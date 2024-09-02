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Лукашенко пообщается со студентами вузов Витебской области в формате открытого микрофона

02 сентября 2024 07:41
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Новый учебный год начинается. 2 сентября за парты садятся школьники, в аудитории возвращаются студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предваряют торжественные мероприятия и праздничные линейки.

Уже по сложившейся традиции, в такой знаменательный день Александр Лукашенко проводит в кругу молодого поколения. На этот раз Президент в Витебске, где глава государства общается со студентами вузов Витебской области. Разговор заявлен в формате открытого микрофона. Студенты намерены спросить у Президента о насущном и волнующем. По итогу – такой честный диалог на равных должен стать своего рода мозговым штурмом.

Лукашенко пообщается со студентами вузов Витебской области в формате открытого микрофона-2

Однако прежде министр образования доложил главе государства об актуальных вопросах сферы: в холле университета имени Машерова (где проходит сегодняшнее мероприятие) была представлена тематическая выставка достижений и научных разработок студентов. Местом встречи не случайно выбран именно этот витебский вуз. Это одно из старейших высших учебных заведений страны: было открыто в 1910 году, и, оказалось, Александр Лукашенко прежде здесь не бывал.

Все подробности смотрите в следующем выпуске новостей.

# Александр Лукашенко # Образование в Беларуси # Школы Беларуси

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