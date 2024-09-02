Лукашенко пообщается со студентами вузов Витебской области в формате открытого микрофона

Новый учебный год начинается. 2 сентября за парты садятся школьники, в аудитории возвращаются студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предваряют торжественные мероприятия и праздничные линейки.

Уже по сложившейся традиции, в такой знаменательный день Александр Лукашенко проводит в кругу молодого поколения. На этот раз Президент в Витебске, где глава государства общается со студентами вузов Витебской области. Разговор заявлен в формате открытого микрофона. Студенты намерены спросить у Президента о насущном и волнующем. По итогу – такой честный диалог на равных должен стать своего рода мозговым штурмом.