Автопарк на полке. Школьник из Гродно создает миниатюрные модели автобусов и троллейбусов. Всего в коллекции 13-летнего конструктора уже около сотни единиц транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них и легендарные икарусы, и современный общественный транспорт, преимущественно белорусского производства. Школьник создает копии из бумаги. Высота автобусов и троллейбусов до трех сантиметров. Длина от 5 до 16. Она зависит от прототипа. Модели получаются очень похожими на настоящий транспорт. Иногда школьник дарит их водителям. А в будущем мечтает сам оказаться за рулем троллейбуса.

Илья Купоров, житель Гродно:

Сейчас небольшой проект, который я делаю, по всем гродненским троллейбусам, всего надо сделать 122 троллейбуса, 40 троллейбусов уже готово, это 41-й делаю. Есть БКМ-203T, тоже белорусский, единственный в мире и работает он как раз таки в Гродно. Также БКМ 201-01, эти троллейбусы уже в Гродно массово списываются, так как уже старые и высокопольные, то есть не очень удобные для пожилых людей, вместительность тоже, ну и надо обновлять парк.