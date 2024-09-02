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Лукашенко: открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее

02 сентября 2024 06:54
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Новый учебный год начинается. 2 сентября за парты сядут школьники, в аудитории вернутся студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предварят торжественные мероприятия и праздничные линейки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее. Это отметил Президент, поздравляя учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний.

Лукашенко: открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее-2

Тема первого урока в школах Беларуси сегодня «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!». Проблемы и задачи отрасли подробно обсудили в конце августа на Республиканском педсовете. Разговор был острым и откровенным. Ведь ситуация, которая складывается вокруг страны, остается непростой: небывалое политическое и экономическое давление продолжается.

Александр Лукашенко всегда подчеркивает: чтобы удержать страну в таком шторме, сохранить независимость, нужно быть сильными, конкурентоспособными и эффективными во всем. В том числе в сфере образования. Глава государства поручил усилить работу со способными детьми в школах и вузах. Особое внимание развитию специальностей, которые находятся на стыке нескольких дисциплин. Система образования ориентирована на подготовку специалистов, у которых будут необходимые навыки для успешного продвижения белорусской продукции на внешних рынках.

# Александр Лукашенко # Образование в Беларуси

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