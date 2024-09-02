Лукашенко: открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее

Новый учебный год начинается. 2 сентября за парты сядут школьники, в аудитории вернутся студенты и курсанты. Первые уроки и лекции предварят торжественные мероприятия и праздничные линейки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая в сентябре новый учебный год, мы все вместе делаем шаг в будущее. Это отметил Президент, поздравляя учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний.