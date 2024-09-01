В Беларуси завершился День письменности – пролистали страницы праздничных дней

На неделе в Беларуси отмечали День белорусской письменности. Эта традиция зародилась еще в 1994 году. Первой столицей, принимавшей праздник, стал Полоцк. А в 2024 году День белорусской письменности проходит в Ивацевичах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это город на берегу реки Гривда в Брестской области, который славится древними традициями и творческим наследием. К приему гостей в Ивацевичах готовились не один месяц, и город преобразился. Будем надеяться, не только внешне, но и внутренне. Да, бытие определяет сознание – в Ивацевичах ремонтировали и школьные стадионы, и библиотеки, и тротуары. Но все-таки суть этого дня чуть глубже – заглянуть внутрь себя, обратиться к духовным истокам нашей нации. И для этого иногда достаточно взять в руки хорошую книгу, которых на Дне письменности всегда в избытке. Пользуйтесь моментом. А пока пролистаем страницы праздничных дней.

Праздник мы тут, конечно, ждали целый год, как только узнали, что в нашем городе, в нашем районе будет такое торжество. Мы все с нетерпением ждали, наблюдали, как город преображается, готовится к празднику. И отложили сегодня все свои дела, заранее выкопали картошку и, конечно же, пришли на праздник.

Обязательно должны такие праздники быть. Мы должны еще раз, наверное, познакомиться с нашими писателями, с нашими книгами, с прозой, с вершами нашими. Это же наше белорусское.

Кто же создает экономику человека? А кто человека духовно мотивирует? Кто человеку дает силы и мотивацию для того, чтобы он создавал, созидал? Конечно же, призвана это делать литература.

Этот праздник уже приобрел по-настоящему государственное значение и чисто искреннее, духовное, человеческое, поскольку он действительно наглядно показывает культуру, показывает истоки, которые питают нашего человека. Мы чтим правдивое слово, которое идет испокон веков, и белорусы всегда стояли за справедливость, за правду. И нам важно и в литературе, и в книгоиздании сохранить это все, то, что было даровано нашими предками.

В рамках Дня белорусской письменности прошли церемония награждения победителей и гала-концерт конкурса юных чтецов «Живая классика». Это совместный проект нашей телекомпании и Министерства информации, который каждый год объединяет юных любителей белорусской литературы.