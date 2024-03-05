Первый студотряд СГ для работы на строительстве патриотического центра в Бресте создадут в 2024 году

Первый студотряд Союзного государства появится в этом году. А точкой, где высадится трудовой десант, станет Брестская крепость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь примет участие в строительстве центра патриотического воспитания. Такая инициатива прозвучала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Белорусские студенты уже много лет сотрудничают с участниками движения из соседнего государства. В 2023 году на строительных проектах России были задействованы более 300 наших ребят. В планах привлечь в движение не только молодежь с постсоветского пространства.

Юрий Михолап:

Здесь очень много ребят, которые приехали из Америки, то есть из-за океана, и у них примером являются бойскауты. Иностранцев очень много приходит. Это очень круто, интересный опыт. Ты пытаешься объяснить человеку, смотришь на его выражение лица, ему это очень нравится. И они подолгу остаются, проходят всю площадку РСО и возвращаются сюда. Потому что здесь атмосфера другая, приятная – белорусская.

В рамках Всемирного фестиваля обсуждали и новые проекты. Говорили и о перспективе трудоустройства студентов, например, в крупные компании России.