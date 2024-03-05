Всемирный полицейский саммит проходит в Дубае

Противодействие преступности, борьба с наркотрафиком, мобильность и безопасность дорожного движения – эти темы формируют повестку Всемирного полицейского саммита в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форум прибыли представители правоохранительных органов и эксперты в сфере безопасности более чем из 70 стран мира. Участие принимает и делегация МВД Беларуси, ее возглавляет Иван Кубраков. Саммит в Дубае называют беспрецедентной платформой для рассмотрения актуальных вопросов и обмена опытом в области обеспечения правопорядка и пресечения преступлений.

На площадке представлены разработки ведущих компаний в сфере безопасности. Кроме того, это хорошая возможность наладить новые контакты и сверить часы с постоянными партнерами. Так, на полях форума министр внутренних дел Беларуси провел двусторонние встречи с руководителями делегаций Зимбабве, Швеции, стран СНГ и ряда других.

Милицейское ведомство плотно работает с многими иностранными коллегами по разным направлениям. Не первый год сотрудничаем и с ОАЭ. На переговорах с начальником полиции Дубая белорусская стороны подтвердила готовность продолжить программу подготовки эмиратских сотрудников полиции.