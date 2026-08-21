Муковозчик: рабочего человека очень трудно сделать «невероятным»

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Было приятно на днях узнать, не скрою, что за нашими новостями в сфере образования беглая медийка следит настолько внимательно, что даже интервью министра Андрея Иванца ими читается с карандашом в руках. А все потому, что змагары и протестунки теряют самое главное – будущее, которое в белорусской системе образования растет, воспитывается и обучается без них. Без их участия, без их методичек, без их нарративов и подмигиваний, даже без их репетиторов. Понятно, что от этого им больно так, будто даже не яйцо Кащеево сапогом разбито, а и сломана сама игла.

Остается только брызгаться желчью на любую новость, и интервью министра, данное им аккурат в преддверии 1 сентября, разбирается беглыми буквально по абзацам. «Выбор в пользу репетитора, цели занятий – полностью дело конкретной семьи. Как бы ни хотелось лишить людей альтернативы», – буквально визжат они. Однако никто никаких альтернатив никого не лишает.

Хотите – платите, сами не можете объяснить – нанимайте. Нет никаких преград. Министр говорит о другом. Если папа или мама не в состоянии решить задачу по математике 4-го класса, то что-то у родителя пошло не так. А это невероятным слышать очень обидно.