Международные связи Беларуси сегодня выстраиваются сразу на нескольких уровнях. Вслед за большой дипломатией – межрегиональная, где в центре внимания уже конкретные предприятия, контракты и проекты. Так, новые направления сотрудничества 21 августа обсудили Гомельская и Навоийская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел переговоры с делегацией из Узбекистана во главе с хокимом Норматом Турсуновым. Навоийская область – один из крупных индустриальных центров Узбекистана, заинтересована в поставках гомельской сельхозтехники и комбайнов. Расширять взаимную торговлю намерены и за счет открытия торговых домов в Гомеле и Навои.

Такой формат позволит работать напрямую и увеличит присутствие узбекского текстиля и фруктов на белорусском рынке, а белорусских товаров – в Узбекистане. Отдельное направление – медицина и образование. Узбекские врачи смогут проходить стажировки в Беларуси, обсуждается расширение поставок фармацевтической продукции. Свои связи намерены укреплять и университеты двух регионов – через совместные образовательные программы и обмен опытом.

Мехрож Ботиров, руководитель секретариата хокимията Навоийской области:

У нас еще есть договоренность между нашими учреждениями разными: медицинскими, образовательными. У них идет обмен опытом, это «один плюс один». Наши студенты – туда, ваши студенты – к нам в гости.