Иван Крупко провел переговоры с делегацией из Узбекистана
Международные связи Беларуси сегодня выстраиваются сразу на нескольких уровнях. Вслед за большой дипломатией – межрегиональная, где в центре внимания уже конкретные предприятия, контракты и проекты. Так, новые направления сотрудничества 21 августа обсудили Гомельская и Навоийская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел переговоры с делегацией из Узбекистана во главе с хокимом Норматом Турсуновым. Навоийская область – один из крупных индустриальных центров Узбекистана, заинтересована в поставках гомельской сельхозтехники и комбайнов. Расширять взаимную торговлю намерены и за счет открытия торговых домов в Гомеле и Навои.
Такой формат позволит работать напрямую и увеличит присутствие узбекского текстиля и фруктов на белорусском рынке, а белорусских товаров – в Узбекистане. Отдельное направление – медицина и образование. Узбекские врачи смогут проходить стажировки в Беларуси, обсуждается расширение поставок фармацевтической продукции. Свои связи намерены укреплять и университеты двух регионов – через совместные образовательные программы и обмен опытом.
Мехрож Ботиров, руководитель секретариата хокимията Навоийской области:
У нас еще есть договоренность между нашими учреждениями разными: медицинскими, образовательными. У них идет обмен опытом, это «один плюс один». Наши студенты – туда, ваши студенты – к нам в гости.
Итогом переговоров стало подписание дорожной карты. Она конкретизирует договоренности, достигнутые на уровне глав государств. Среди приоритетов – расширение промышленной кооперации, увеличение поставок гомельской мясной и молочной продукции в Узбекистан, а также совместные инвестиционные проекты. Возможности для такой работы узбекской делегации показали непосредственно на предприятиях региона.
На «Гомсельмаше» гости увидели процесс сборки белорусской техники, современные производственные линии и цифровые решения. Следующая точка – молочно-товарный комплекс, где в центре внимания были технологии АПК: производство молока, условия содержания поголовья, технологии и цифровые системы управления. Таким образом, потенциальные векторы сотрудничества стороны смогли оценить не только за столом переговоров, но и непосредственно на производстве.
Нуриддин Мамажонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Беларуси:
Делегация Навоийской области увидела возможности для активизации нашего сотрудничества. Сегодня мы находимся на ферме Рогачевского района, где они подробно получили информацию, как можно тут развивать животноводческие новые проекты, которые завтра могли бы обеспечить не только экономику Республики Беларусь, а также обеспечить продовольственную безопасность в нашей Республике Узбекистан.
Узбекистан уже входит в десятку крупнейших торговых партнеров Гомельской области. За последние 5 лет взаимный товарооборот вырос втрое. В основе белорусского экспорта продукция деревообработки, мясо-молочные и кондитерские изделия, пластмассы и металлопродукция. Развиваются и прямые деловые связи: сегодня в регионе зарегистрировано более 50 предприятий с узбекским капиталом. Большинство работает в сфере торговли и общественного питания.