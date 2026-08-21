«Многодетные мамы могут все!» 22 августа назовут имя победительницы конкурса «Краса Беларуси – 2026»

На время забыть о повседневных заботах, сменить привычный фартук на вечернее платье и показать: материнство только добавляет женской красоте особого смысла. Уже 22 августа в Минске назовут обладательницу титула «Краса Беларуси – 2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А прямо сейчас участницы проекта проводят генеральную репетицию – последние штрихи перед выходом на большую сцену. Всю неделю 23 участницы проекта со всех уголков Беларуси жили в режиме нон-стоп: мастер-классы, примерки, психологические тренинги и многочасовые репетиции. Позади уже и творческий этап, где конкурсантки раскрывали свои таланты.

А сегодня – финальная шлифовка программы: конкурсантки оттачивают дефиле, чтобы завтра каждый шаг на сцене был уверенным и безупречным.

Виктория Скоморох, участница конкурса «Краса Беларуси – 2026»:

Много чего нового, много интересного. Мы приобретаем просто нереальный опыт. Мы открываем в себе такие стороны, о которых мы даже раньше и не представляли. Мы никогда не думали, что мы умеем петь так, что мы умеем танцевать. И сегодня мы даже проходили полосу препятствий вместе со спецназом. Многодетные мамы могут все.

Ольга Половец, участница конкурса «Краса Беларуси – 2026»:

Конкурс раскрывает потенциалы. Здесь совершенно много разных уникальных женщин. Конкурс показывает, насколько многогранна женщина, насколько многодетная мама может быть совершенно разной в специальности, в навыках, в творчестве.