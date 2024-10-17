Прямой эфир

Лукашенко – полярникам: будем вот так вот друг друга захваливать – потеряем страну

17 октября 2024 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Об интересах Минска на самом краю земли говорили 17 октября во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования наших полярников необходимо применять в реальном секторе экономики, уверен глава государства.

Понятно, полярников обеспечат всем необходимым. Это была не то чтобы теплая встреча, скорее, настоящий и честный разговор.

Лукашенко – полярникам: будем вот так вот друг друга захваливать – потеряем страну-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решим мы ваш этот вопрос. Поэтому порядок надо. Как у нас это модно говорить, донастроечку провести в обществе. Ибо будем вот так вот друг друга захваливать – потеряем страну. Поэтому, Алексей, хорошо, что вы чувствуете себя в безопасности, своих родных и близких. Это моя забота, правительства, вертикали власти. Мы это будем делать, чтобы вы спокойно там, на научном мирном фронте, воевали. Но я вас прошу, чтобы вы все-таки были настоящими учеными. Сделал шаг, добыл что-то – где результат? По-настоящему, чтобы не один-два человека беспокоились за это, а вся страна и каждый человек. 

Лукашенко – полярникам: будем вот так вот друг друга захваливать – потеряем страну-4

Романтики и герои, идеалисты – это справедливо будет о полярниках. Это люди веры в свою страну, в свою научную миссию и идею новых открытий. Но, как известно, вера без плодов безжизненна.

Читайте также:

Лукашенко рассказал, чего ждет от полярников: хочу, чтобы вы мне говорили правду!

«Я сказал: завтра должны быть результаты» – Лукашенко о поисках нефти в Беларуси

Лукашенко: сама идея нашего присутствия в Антарктике казалась абсолютно дерзкой

# Антарктида # Наука # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко продлил действие указа о поддержке организаций физической культуры и спорта
17 октября 2024 18:15

Лукашенко продлил действие указа о поддержке организаций физической культуры и спорта

Лукашенко рассказал, чего ждёт от полярников: хочу, чтобы вы мне говорили правду!
17 октября 2024 18:11

Лукашенко рассказал, чего ждёт от полярников: хочу, чтобы вы мне говорили правду!

«Я сказал: завтра должны быть результаты» – Лукашенко о поисках нефти в Беларуси
17 октября 2024 17:45

«Я сказал: завтра должны быть результаты» – Лукашенко о поисках нефти в Беларуси