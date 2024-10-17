Лукашенко – полярникам: будем вот так вот друг друга захваливать – потеряем страну

Об интересах Минска на самом краю земли говорили 17 октября во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования наших полярников необходимо применять в реальном секторе экономики, уверен глава государства.
Понятно, полярников обеспечат всем необходимым. Это была не то чтобы теплая встреча, скорее, настоящий и честный разговор.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Решим мы ваш этот вопрос. Поэтому порядок надо. Как у нас это модно говорить, донастроечку провести в обществе. Ибо будем вот так вот друг друга захваливать – потеряем страну. Поэтому, Алексей, хорошо, что вы чувствуете себя в безопасности, своих родных и близких. Это моя забота, правительства, вертикали власти. Мы это будем делать, чтобы вы спокойно там, на научном мирном фронте, воевали. Но я вас прошу, чтобы вы все-таки были настоящими учеными. Сделал шаг, добыл что-то – где результат? По-настоящему, чтобы не один-два человека беспокоились за это, а вся страна и каждый человек.