Лукашенко – полярникам: будем вот так вот друг друга захваливать – потеряем страну

Об интересах Минска на самом краю земли говорили 17 октября во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования наших полярников необходимо применять в реальном секторе экономики, уверен глава государства.

Понятно, полярников обеспечат всем необходимым. Это была не то чтобы теплая встреча, скорее, настоящий и честный разговор.