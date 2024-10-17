Лукашенко рассказал, чего ждёт от полярников: хочу, чтобы вы мне говорили правду!

Об интересах Минска на самом краю земли говорили 17 октября во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исследования наших полярников необходимо применять в реальном секторе экономики, уверен глава государства.

Полярный романтизм – это хорошо. Но научный интерес должен приносит дивиденды. Например, самые разворотливые страны уже освоили полярный туризм. За послековидный период холодный Юг посетили десятки тысяч человек. Наш Президент – практик. Вот и призывает всех реально оценивать свой потенциал. Понятно, что полярники, как и космонавты, – герои. Но космос тянет за собой промышленность. А вот наша фундаментальная наука превращается в обоз для страны, который тянем, а отдачи нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Хочу, чтобы вы мне говорили, во-первых, правду без всякого преувеличения, потому что это сквозит личное. Слушайте, что мы цепляемся за что-то? Я за власть, говорят. Что мы цепляемся – мы временные люди в этом мире. Давайте смотреть в будущее, давайте смотреть на детей. Вот на что мы должны быть ориентированы. Ну, приятно ему ходить по этому континенту, у меня, как он говорит, мечта. Какой результат для страны? Вся Беларусь будет говорить о наших с вами разговорах. А обычный человек, который корячится в поле или у станка, подумает: а что нам от этого? А мы пока еще не сказали.

А если говорить с геополитической серьезностью, то в битве за Антарктику толкаются локтями самые богатые страны мира. Можно говорить о новом виде прокси-войны – научно-имиджевом. Покоряя даже край земли, надо не отрываться от земных проблем. Имидж страны сейчас важен для саммитов, но уважают государства именно за их возможности экономические, а в последнее время и военный потенциал.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, в какой ситуации мы живем. Хоть вы и далеко бываете от нас в сезон, но вы знаете, какая ситуация в стране и что сегодня непросто. У меня, может быть, такое настроение, знаете, Академия наук: «Мы беспилотники дадим, разведывательные, ударные и прочее». Приезжаю на полигон: ну, давайте, показывайте беспилотники. 90% – китайское. А наше? Мы же яйцеголовые, умные, а где наше?

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