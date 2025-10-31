Лукашенко рассказали о новом проекте на Нарочи

Во время рабочей поездки в Березинский биосферный заповедник Александр Лукашенко поручил по-хозяйски развивать территории заповедников и осмотрел «деревню будущего», а опыт имеющегося там небольшого производства по переработке древесины предложил внедрять по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим утром в планах посещения главы государства означился Березинский биосферный заповедник (он в этом году отмечает вековой юбилей) и местный деревообрабатывающий цех. Да-да, прямо на территории есть. Это может казаться алогичным, но при ближайшем рассмотрении все как раз наоборот. Впрочем, повод для визита глобально праздничный, так что начали с однозначного – достижений.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

У меня сегодня загрузка – 94 %. Построили развлекательный центр, боулинг и прочее. Открыли для всех, туда и из Мяделя ездят люди, молодежь. По сути, сделали новый пляж. То есть мы благоустроили, и сегодня подчеркивает доходность этого. Есть такой у нас показатель – выручка с койко-места. До строительства всего этого было 83 тысячи. Ну вроде бы неплохо. Но когда это построили и дополнительные услуги (развлекательный центр, ресторан) – 108 тысяч рублей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, надо строить это быстроокупаемое. Вот тебе и проекты. И в это надо вкладывать деньги.

Юрий Назаров:

Мы скоро подойдем к вопросу, когда надо будет строить хорошую автомобильную дорогу. Город Минск, 130 километров. Я считаю, тур выходного дня – там должно шуметь. Пока дорога не позволяет выстроить трафик.

Александр Лукашенко:

Ну вот тебе для госпрограммы еще одна задача. Надо строить. Не лишь бы где что-то.

Юрий Назаров:

Да, надо строить на Нарочи. Это же наш единственный курорт. Еще по Нарочи, чтобы закончить доклад. Мы сейчас оформляем документы и примем санаторий «Журавушка».

Александр Лукашенко:

Принимай, хорошо.

Юрий Назаров:

Я думаю, что на месте «Журавушки» мы построим суперсанаторий. Такого санатория в Беларуси не будет. Я в следующем году разработаю проект, и 27-28-й – я его построю.

Александр Лукашенко:

В следующем году (в первой половине) разработай проект, а начни строить со второй половины. В 27-м (в конце) построишь. На это надо тратить деньги, коль они возвратные. За 2-3 года возврат. Таких проектов нет.