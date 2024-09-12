Романов: «Диалоговые площадки и марафоны, которые мы проводим, – это бренд политической культуры страны»

«Единство в прошлом актуально в настоящем». Под таким девизом в стране проходит общественно-политический марафон «17 граней единства». Его организатором выступает Республиканское общественное объединение «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно накануне Дня народного единства проект объединяет жителей разных регионов Беларуси на тематических диалоговых площадках. Так, 12 сентября большой разговор прошел в столичном Дворце культуры железнодорожников. В формате диалога спикеры в простой и доступной форме раскрыли суть политических смыслов и ценностей. Акцент сделали на нескольких ключевых тезисах: от важности присутствия национального лидера в сильном государстве до развития гражданского общества в современных условиях.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Диалоговые площадки и марафоны, которые мы сейчас проводим, – это бренд политической культуры нашей страны. Ведь разговор лицом к лицу – это наилучший способ убедить человека, привлечь его на свою сторону. И именно поэтому Президент нашего государства постоянно говорит о том, что работа с людьми, живая работа с людьми – это основа нашей общественной и государственной жизни, политики.

Концепция проекта предусматривает поиск на местах экспертов, которые готовы вести диалог с аудиторией на волнующие темы. Как и прежде, марафон охватит 17 городов. В том числе встречи пройдут в Пружанах, Березе, Иваново и Браславе.