Лукашенко направился в Россию, где встретится с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 августа, направился с рабочим визитом в Россию. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Сообщается, что в рамках рабочего визита главы Беларуси запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. На повестке – обсуждение ключевых направлений сотрудничества между странами. Лидеры государств обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В России Александр Лукашенко также встретится с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.