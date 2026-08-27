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Лукашенко направился в Россию, где встретится с Путиным

27 августа 2026 15:03
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Лукашенко направился в Россию, где встретится с Путиным-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 27 августа, направился с рабочим визитом в Россию. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера.

Сообщается, что в рамках рабочего визита главы Беларуси запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. На повестке – обсуждение ключевых направлений сотрудничества между странами. Лидеры государств обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В России Александр Лукашенко также встретится с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Михаил Мишустин

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