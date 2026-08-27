Пентагон планирует подготовить варианты размещения войск США в Европе к 6 ноября

Пентагон к 6 ноября подготовит для главы ведомства Пита Хегсета как минимум 4 варианта размещения американских войск в Европе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что при выборе вариантов будут учитываться готовность союзников предоставлять доступ к базам и воздушному пространству, а также их возможности в сфере космоса, кибербезопасности и разведке. Кроме того, при оценке будут приниматься во внимание выполнение обязательств по оборонным расходам.

По данным агентства, командующий силами США в Европе должен принять участие в обсуждении с заместителем министра обороны по политическим вопросам Элбриджем Колби до 18 сентября. Источники указывают, что эта встреча станет одним из ключевых этапов подготовки предложений для Хегсета.

6-месячный пересмотр американского военного присутствия в Европе был объявлен в июне. В настоящее время на континенте находятся около 80 тысяч американских военнослужащих, и в НАТО опасаются, что по итогам ревизии их число может значительно сократиться.

Ранее администрация президента Дональда Трампа не раз давала понять о намерении уменьшить ресурсы, направляемые на оборону Европы, рассчитывая, что европейские страны НАТО возьмут на себя большую долю ответственности за безопасность. Трамп также критиковал некоторых союзников за недостаточную поддержку США в конфликте с Ираном.

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