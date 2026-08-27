Лукашенко проведет переговоры с Путиным

Вечером 27 августа начался рабочий визит Александра Лукашенко в Российскую Федерацию. В программе запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых два лидера обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также тематике обеспечения безопасности. Предстоящие переговоры с российским коллегой на днях анонсировал Александр Лукашенко. Как и встречу в ходе визита с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Здесь в центре внимания будут практические вопросы союзной интеграции: торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных кооперационных проектов.