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Лукашенко проведет переговоры с Путиным

27 августа 2026 16:33
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Вечером 27 августа начался рабочий визит Александра Лукашенко в Российскую Федерацию. В программе запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых два лидера обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также тематике обеспечения безопасности. Предстоящие переговоры с российским коллегой на днях анонсировал Александр Лукашенко. Как и встречу в ходе визита с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Здесь в центре внимания будут практические вопросы союзной интеграции: торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных кооперационных проектов.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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