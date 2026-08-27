Главу Олимпийского комитета Польши задержали в Варшаве

В Польше разгорается крупный коррупционный скандал. В Варшаве задержан глава Национального олимпийского комитета Радослав Песевич, в его доме прошел обыск. Официально обвинения не разглашаются, но, как сообщают местные СМИ, чиновника подозревают во взяточничестве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По версии следствия, дело связано с крупной фирмой – генеральным спонсором олимпийской сборной. Журналисты выяснили, что Песевич получал от компании роскошные подарки: элитные часы за 40 тысяч евро, билеты на матчи, а также оплаченные туры в Монако и Италию. Общая стоимость такого люксового отдыха для всей семьи чиновника превышает 100 тысяч евро. Сам глава НОК все обвинения в свой адрес категорически отвергает, утверждая, что финансировал дорогие зарубежные поездки и покупки исключительно за собственный счет.