Первый форум молодых специалистов проходит в Минске
Время действовать! В Минске проходит первый масштабный форум молодых специалистов. Он объединил полторы сотни представителей самых разных сфер: от здравоохранения и промышленности до культуры и средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минском городском технопарке прошла диалоговая площадка с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, руководства города и ФПБ. Им задавали самые различные вопросы. Спикеры также делились личным опытом, честно рассказывая, на что обращать внимание в первые дни на работе.
Валерия Волковец, учитель минской гимназии № 75 имени П. В. Масленикова:
Я открыла для себя людей совершенно с другой стороны. Перед нами сидели, конечно же, очень важные, уважаемые личности, которые в первую очередь делились с нами какими‑то личными переживаниями и показывали себя как человека – что очень помогает и мотивирует для дальнейшей работы.
Анна Андриевская, специалист предприятия «Белэнергоремналадка»:
Молодежь интересует много направлений. Первое, чаще всего, конечно, нас интересует новая возможность для постройки собственной недвижимости в городе Минске. Какие‑то новые форумы, площадки, которые для нас создаются – и в спортивной сфере, и для научных статей, где мы можем себя проявлять.
Далее участники форума отправились на промышленные предприятия. В их числе был Минский хладокомбинат. Здесь молодые люди увидели, как создается знаменитое белорусское мороженое, и смогли напрямую задать вопросы руководству. Главная задача таких встреч – помочь вчерашним выпускникам быстрее адаптироваться на первом рабочем месте и уверенно влиться в коллектив.
Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В этом году Минск, предприятия и организации Минска пополнили более 9 тысяч выпускников различных учреждений образования – средних, высших. Нам очень важен взгляд самых молодых специалистов, которые делают первые шаги в профессии. Здесь очень важно на самых первых этапах поддержать молодых людей. И, конечно, мы бы хотели услышать их мнение по развитию городской инфраструктуры: что необходимо еще предпринять для того, чтобы они чувствовали себя надежно.
Форум продолжит работу и завтра, 28 августа. Пятница будет посвящена стратегической сессии «Фабрика решений», где участники разработают собственные инициативы по развитию города и представят их руководству Минска.