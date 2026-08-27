Первый форум молодых специалистов проходит в Минске

Время действовать! В Минске проходит первый масштабный форум молодых специалистов. Он объединил полторы сотни представителей самых разных сфер: от здравоохранения и промышленности до культуры и средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском городском технопарке прошла диалоговая площадка с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, руководства города и ФПБ. Им задавали самые различные вопросы. Спикеры также делились личным опытом, честно рассказывая, на что обращать внимание в первые дни на работе.

Валерия Волковец, учитель минской гимназии № 75 имени П. В. Масленикова:

Я открыла для себя людей совершенно с другой стороны. Перед нами сидели, конечно же, очень важные, уважаемые личности, которые в первую очередь делились с нами какими‑то личными переживаниями и показывали себя как человека – что очень помогает и мотивирует для дальнейшей работы.

Анна Андриевская, специалист предприятия «Белэнергоремналадка»:

Молодежь интересует много направлений. Первое, чаще всего, конечно, нас интересует новая возможность для постройки собственной недвижимости в городе Минске. Какие‑то новые форумы, площадки, которые для нас создаются – и в спортивной сфере, и для научных статей, где мы можем себя проявлять. Далее участники форума отправились на промышленные предприятия. В их числе был Минский хладокомбинат. Здесь молодые люди увидели, как создается знаменитое белорусское мороженое, и смогли напрямую задать вопросы руководству. Главная задача таких встреч – помочь вчерашним выпускникам быстрее адаптироваться на первом рабочем месте и уверенно влиться в коллектив.