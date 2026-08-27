Курятина признана самым популярным мясом на планете

Еще пару десятилетий назад никто не мог предположить, что скромная курица станет самым популярным мясом на планете. Но факты говорят сами за себя: по данным Financial Times, именно куриное мясо сегодня лидирует по объемам производства и потребления, оставив позади и свинину, и говядину, пишет ТАСС.

Рост производства курятины за последние годы просто поражает. Если в 2006 году в мире выращивали 48,3 млрд кур, то к 2023 году эта цифра выросла до 76,2 млрд, то есть как минимум в полтора раза! Особенно показателен пример Бразилии: крупнейшего мирового экспортера: за 24 года объtмы поставок куриного мяса из страны выросли почти в 5,4 раза (с 910 тыс. тонн в 2000 году до 4,9 млн тонн в 2024‑м). А в 2022 году, по данным ООН, курятина впервые обошла свинину по общему объему производства в мире.

Интересно, что еще в прошлом веке куры были в первую очередь источником яиц, а не мяса. Говядина считалась элитным продуктом, а лидерство по объемам держала свинина, особенно в Китае и Европе. Но времена изменились: сегодня куриное мясо – это не просто еда, а продуманная бизнес‑модель.

Одна из причин успеха – гибкость продукта. Курицу можно разделить на части и продавать там, где они ценятся выше. Например, куриные лапки, которые в западных супермаркетах часто не пользуются спросом, становятся ценным экспортным товаром для Китая: там их активно используют в традиционной кухне и продают как готовые закуски.

Популярность курятины объясняется сразу несколькими факторами. Цена и доступность. В условиях роста стоимости говядины куриное мясо остается более бюджетным источником белка.

Универсальность. Курица органично вписывается в кухни разных народов, подходит для множества блюд и соответствует требованиям разных религий и диет. Тренды в питании. Все больше людей стремятся включать в рацион больше белка, и курица – один из самых удобных вариантов. Развитие фастфуда. Сети быстрого питания активно используют куриное мясо в своих рецептах, стимулируя спрос. Рост на развивающихся рынках. Потребление курятины увеличивается не только в богатых странах, но и в регионах с растущей экономикой. Сегодня куриное мясо – не просто продукт, а глобальный тренд, который продолжает набирать обороты. И, судя по динамике последних лет, в ближайшее время позиции курицы на мировом рынке будут только укрепляться.

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