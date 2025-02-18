Беларусь готова реализовать взаимовыгодные проекты с Ливией в промышленности и АПК – Головченко

Как заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с Халифой Хафтаром, правительство Беларуси полно решимости выполнить все договоренности, которые были достигнуты в ходе встречи с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна выразила готовность реализовать взаимовыгодные проекты в самых разных сферах: продовольственная безопасность, промышленность, строительство, геологическая разведка, образование. Особую заинтересованность ливийская сторона проявила к сотрудничеству в сельском хозяйстве.

Благоприятный климат, запасы воды, большие площади для возделывания – природные условия в Ливии при грамотном подходе позволят получать хороший урожай. Для этого ливийская сторона готова использовать как опыт белорусских аграриев, так и нашу технику.