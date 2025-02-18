Прямой эфир

Беларусь готова реализовать взаимовыгодные проекты с Ливией в промышленности и АПК – Головченко

18 февраля 2025 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с Халифой Хафтаром, правительство Беларуси полно решимости выполнить все договоренности, которые были достигнуты в ходе встречи с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна выразила готовность реализовать взаимовыгодные проекты в самых разных сферах: продовольственная безопасность, промышленность, строительство, геологическая разведка, образование. Особую заинтересованность ливийская сторона проявила к сотрудничеству в сельском хозяйстве.

Благоприятный климат, запасы воды, большие площади для возделывания – природные условия в Ливии при грамотном подходе позволят получать хороший урожай. Для этого ливийская сторона готова использовать как опыт белорусских аграриев, так и нашу технику.

Беларусь готова реализовать взаимовыгодные проекты с Ливией в промышленности и АПК – Головченко-2

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Я внимательно ознакомился с информацией о развитии Ливии в нынешние дни и глубоко восхищен теми усилиями, которые вы прилагаете для развития вашей страны. И Республика Беларусь готова стать надежным партнером в реализации ваших амбициозных планов.

Визит Халифы Хафтара первый в нашу страну. Прошедшие переговоры должны придать двустороннему сотрудничеству позитивный импульс. Отметим, дипломатическим отношениям Беларуси и Ливии уже больше 30 лет.

# Роман Головченко # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко передал народу Ливии сертификаты на отечественную технику
18 февраля 2025 16:34

Лукашенко передал народу Ливии сертификаты на отечественную технику

Трудоустройство безработных с переселением. Как это происходит на практике
18 февраля 2025 14:28

Трудоустройство безработных с переселением. Как это происходит на практике

Выпуск импортозамещающей продукции в Минской области составит более 10 млрд рублей
18 февраля 2025 14:20

Выпуск импортозамещающей продукции в Минской области составит более 10 млрд рублей