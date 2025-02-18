Лукашенко передал народу Ливии сертификаты на отечественную технику

Умение сохранять мир и спокойствие, как это делает Беларусь, является примером, к которому стремятся многие другие государства. Такой тезис прозвучал 18 февраля в Каминном зале Дворца Независимости, где проходила встреча Президента Беларуси с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокий гость воспользовался приглашением и в эти дни вместе с внушительной делегацией посещает нашу страну.

Халифа Белкасим Хафтар, фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией:

Мы очень рады посещать Беларусь. Огромное вам спасибо за приглашение. Мы очень рады и хотим сотрудничать с вами. Ваше мудрое руководство Беларусью сделало ее высокотехнологичной страной. Здесь идет активное развитие различных сфер, а обстановка на протяжении многих лет остается мирной и спокойной, несмотря на то, что вокруг Беларуси есть много точек напряжения. Мы очень хотим развивать сотрудничество с вами, чтобы это было взаимовыгодно, на благо двух стран и народов. У нас очень большое желание создать стратегическое сотрудничество между нами, господин Президент, на будущее. По окончании переговоров стороны обменялись подарками. Народу Ливии глава государства передал сертификаты на отечественную технику. По 10 тракторов и автобусов. А лично фельдмаршалу – эксклюзивные наборы белорусских продуктов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это образцы техники. А это трактор, который вам нужен будет.

Продукты питания, некоторые образцы. Наши сладости. Хранить долго нельзя – без консервантов.