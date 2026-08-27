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Белорусские аграрии помогают друг другу в уборке урожая

27 августа 2026 16:57
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Чтобы выполнить задачу, поставленную главой государства и завершить уборочную кампанию до 31 августа, по многолетней традиции хозяйства и целые районы работают по принципу белорусской толоки, помогая техникой и людьми тем, кто в этом нуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии помогают друг другу в уборке урожая-2

Комбайнеры, которые уже выполнили весь объем работы в своих хозяйствах, меняют дислокацию и отправляются в соседние регионы. Такая взаимопомощь позволяет существенно увеличить темп уборочной.

В северном регионе эпицентр жатвы сегодня – просторные угодья филиала имени Шмырева Витебской бройлерной птицефабрики. Здесь уже убрали озимый рапс. Но одновременно подоспел и урожай пшеницы. 

Чтобы собрать зерно строго в установленный срок, аграрии обратились за помощью. Плечо им подставили механизаторы из Лиозненского и Витебского районов, которые уже завершили обмолот в своих хозяйствах. На поле внушительный строй техники – сразу семь комбайнов. С прибытием подкрепления темп жатвы вырос в разы. Уборку зерновых планируют завершить в ближайшие несколько дней.

Белорусские аграрии помогают друг другу в уборке урожая-4

Михаил Командышко, директор агрокомплекса имени М.Ф. Шмырева предприятия «Витебская бройлерная птицефабрика»:
Сейчас мы находимся на уборке яровой пшеницы. На этом поле урожайность больше 40 – 41,3. На сегодняшний момент уборка идет уже к финальному завершению. Убрано более 80 %. В хозяйстве на помощь направлены наши же агрокомплексы. «Возрождения» работают пять комбайнов. Вчера прибыли в помощь два комбайна с «Рудаково». 

Белорусские аграрии помогают друг другу в уборке урожая-6

Надежда Грибанова заместитель генерального директора предприятия «Витебская бройлерная птицефабрика»:
Если необходимость в этом есть, мы привлекаем технику везде, потому что нагрузка у нас немалая на комбайн, объемы большие. Урожай всегда в хороших цифрах, поэтому люди идут с радостью и получают за это хорошие заработные платы. 

Белорусские аграрии помогают друг другу в уборке урожая-8

Хорошее подспорье – и помощь сторонних организаций. 27-й год подряд каждое лето на жатве и рабочий Суражского лесхоза Юрий Бекешев. Работает не считаясь со временем и не жалея сил. Отличный стимул – хорошие условия труда и, конечно, достойная зарплата.

Белорусские аграрии помогают друг другу в уборке урожая-10

Юрий Бекешев, механизатор агрокомплекса имени М.Ф. Шмырева предприятия «Витебская бройлерная птицефабрика»:
Можно заработать неплохую сумму денег. Обеды вовремя привозят, зарплатой довольны. Денежку можно собрать и на что-то потратить. У меня семья, жена, две дочки. Часть денег уходит на ремонт дома. С детства такую работу люблю, так как помогал отцу. Он был на комбайне 30 лет, даже больше.

Взаимопомощь между районами и хозяйствами, а также плечо от непрофильных предприятий. Этот формат доказал свою эффективность. Концентрация сил позволяет задействовать каждый погожий час по максимуму. Однако на этом витебском предприятии в предстоящем сезоне решили укрепить и собственную техническую базу. В будущем году здесь планируют приобрести шесть зерноуборочных комбайнов.

# Уборочная кампания

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