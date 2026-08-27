Праздник для будущих первоклассников организовали в Крупском районе

В Беларуси продолжается республиканская акция «Профсоюзы – детям», приуроченная к началу нового учебного года. Так, в Крупском районе для ребят, чьи родители трудятся в АПК, подготовили настоящий праздник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Городской парк превратился в интерактивную площадку с музыкальными номерами, танцами, играми и творческими мастер-классами. Не обошлось и без подарков. Будущим первоклассникам вручили портфели, укомплектованные всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями: от тетрадей и цветной бумаги до акварельных красок и пластилина. А сотрудники Крупского РОЧС провели для детей яркую программу с викторинами.

Дарина Гвоздева:

Мне понравился сегодняшний праздник, я получила подарок первоклассника, а еще поучаствовала в игре и получила приз.

Ольга Хацкевич, председатель Крупской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК:

Акция «Профсоюзы – детям» еще раз доказала: внимание и забота способны делать день по-настоящему особенным и подарить детям веру в чудо. «Профсоюзы – детям» – это ежегодная акция. И к Новому году, рождественские встречи, проводим различные мероприятия в течение года.