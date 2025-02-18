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Трудоустройство безработных с переселением. Как это происходит на практике

18 февраля 2025 14:28
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В Беларуси изменился порядок трудоустройства безработных при их переселении в сельскую местность. Предусматривается финансовая поддержка в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума. Это более 4 тысяч рублей. Также предоставляется жилье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трудоустройство безработных с переселением. Как это происходит на практике-2

Вера Семенюк вместе с детьми недавно переехала из агрогородка Вишневец в деревню Тесновая Столбцовского района. Здесь она нашла новое место работы. Трудоустроилась оператором машинного доения в хозяйство «Налибоки». Раньше семья жила в общежитии, а теперь у них свой дом. Его выделило предприятие. Условиями довольны.

Трудоустройство безработных с переселением. Как это происходит на практике-4

Вера Семенюк, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Налибоки»:
Пришлось искать другое место именно из-за жилищного вопроса. Позвонила сюда директору. По зарплате очень приемлемо, достойная зарплата, и по выходным можно договориться. Для детей школа рядышком. 

Трудоустройство безработных с переселением. Как это происходит на практике-6

Хозяйство помогло и с переездом. Кроме того, в связи с переселением на новое место жительства Вера Александровна получила подъемные. За счет матпомощи в доме заменили мебель, сделали небольшой ремонт. А с приходом весны планируют разбить сад. 

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Работа в Беларуси

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