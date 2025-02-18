Трудоустройство безработных с переселением. Как это происходит на практике

В Беларуси изменился порядок трудоустройства безработных при их переселении в сельскую местность. Предусматривается финансовая поддержка в размере 9-кратной величины бюджета прожиточного минимума. Это более 4 тысяч рублей. Также предоставляется жилье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вера Семенюк вместе с детьми недавно переехала из агрогородка Вишневец в деревню Тесновая Столбцовского района. Здесь она нашла новое место работы. Трудоустроилась оператором машинного доения в хозяйство «Налибоки». Раньше семья жила в общежитии, а теперь у них свой дом. Его выделило предприятие. Условиями довольны.

Вера Семенюк, оператор машинного доения сельхозпредприятия «Налибоки»:

Пришлось искать другое место именно из-за жилищного вопроса. Позвонила сюда директору. По зарплате очень приемлемо, достойная зарплата, и по выходным можно договориться. Для детей школа рядышком.