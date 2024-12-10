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Лукашенко подписал закон, которым комплексно корректируется Кодекс об образовании

10 декабря 2024 20:05
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Александр Лукашенко подписал закон, которым комплексно корректируется Кодекс об образовании. В документ включены нормы, направленные на повышение эффективности, качества и доступности образования, расширение государственной защиты учащихся, молодых специалистов и социально уязвимых категорий детей и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал закон, которым комплексно корректируется Кодекс об образовании-2

Так, правительство наделяется полномочиями на перераспределение на работу молодых специалистов, предоставление им дополнительных социальных гарантий, а местные органы власти – на организацию бесплатной перевозки обучающихся в пределах населенных пунктов к местам проведения образовательных, спортивных, культурных и других мероприятий.

Также повышается статус приемных родителей и родителей-воспитателей. Теперь они включены в число педагогических работников. А преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты будут иметь дети-инвалиды до 18 лет в целях их социальной поддержки. Закреплено и требование к учащимся школ придерживаться делового стиля в одежде.

# Александр Лукашенко # Закон # Образование в Беларуси

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