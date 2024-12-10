Палата представителей приняла законопроект об обеспечении единства измерений

Точность, как известно, вежливость королей, а еще золотое правило в экономике. И здесь очень важно говорить на «одном языке». Законопроект об обеспечении единства измерений во втором чтении принят Палатой представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения, за которые проголосовали депутаты, пожалуй затрагивают всех. Почти в каждой квартире есть приборы учета потребления газа или воды. В законе четко прописано – работать они должны досконально. Но это скорее частность. Система единства измерений важна в первую очередь в промышленных масштабах, в том числе с учетом требований, действующих в Союзном государстве и на пространстве Евразийского союза.

Оксана Приходько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Еще одна норма направлена на гармонизацию законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь, что позволит нашим отечественным производителям средств измерений более беспрепятственно выходить на российский рынок и занимать свои ниши.

Также депутаты рассмотрели ряд законопроектов из международной сферы. Так, ратифицирован договор о сотрудничестве с Монголией. Это позволит проще и быстрее выстраивать совместную работу и в итоге нарастить товарооборот.