Лукашенко подписал указ об информационной системе обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства

Президент Беларуси подписал указ «Об информационной системе обмена сведениями об иностранцах и лицах без гражданства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ поможет усовершенствовать подходы к формированию единого миграционного пространства в Союзном государстве. Он направлен на реализацию белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании виз, иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан.

Так, указом предусматривается создание информационной системы обмена сведениями о пересечении границы в пунктах пропуска, выданных и изъятых документах на право въезда и выезда, а также удостоверяющих личность иностранцев на территории Союзного государства. Функционирование информационной системы позволит обмениваться сведениями в электронном виде в режиме реального времени, что повысит оперативность и упростит процедуры взаимодействия государственных органов и организаций в ходе обеспечения национальной и общественной безопасности.