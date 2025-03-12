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Захоронение мирных жителей времён оккупации обнаружили в Несвиже

12 марта 2025 14:28
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На территории Несвижа установлены новые факты в деле о геноциде белорусского народа. Генпрокуратура обнародовала информацию. Найдено очередное захоронение мирных жителей, узников концлагеря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Захоронение мирных жителей времён оккупации обнаружили в Несвиже-2

Рядом со школой № 1 во время Великой Отечественной размещалось еврейское гетто. Оно было рассчитано на 5 тысяч человек. Держали людей в ужасных условиях, и каждый мечтал о свободе. 30 октября 1941-го здесь произошло восстание. Фашисты и полицаи пытались его подавить и расстреляли 700 человек. Тела свезли на окраину города. И только сейчас установлено достоверное место захоронения. Впереди поисковые работы.

Захоронение мирных жителей времён оккупации обнаружили в Несвиже-4

Виталий Голубович, прокурор Несвижского района:
Запланировали к исследованию более детально городской стадион «Урожай», на котором, согласно тем же документам, за время оккупации было расстреляно более 3 тысяч военнопленных и мирных жителей Несвижа. Как правило, это было еврейское население. Эта работа очень-очень важна для нашего общества в том числе, поскольку мы храним память о тех событиях, о войне и делаем все, чтобы ее не допустить.

За период расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа на территории Несвижского района установлено 11 мест массовых расстрелов людей. А также 11 населенных пунктов, которые были частично и полностью стерты с лица земли. Работа продолжается.

# Великая Отечественная война

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