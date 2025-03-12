60 станций обезжелезивания построят в Минской области в 2025 году

В Минской области уделяется большое внимание чистой воде. По госпрограмме в 2025 году в регионе построят не менее 60 станций обезжелезивания. Работы уже ведутся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чистая вода скоро появится у каждого жителя Червеня. Здесь для этого проводят большой комплекс работ: строится водозаборное сооружение и станция очистки производительностью 180 метров кубических в час. Закончено устройство четырех артезианских скважин. Будет заменено порядка 13,5 километра водопроводных сетей, а также сделают более 25 километров линий электропередачи.

Руслан Чернявский, заместитель председателя Червенского райисполкома:

Здесь будут построены три здания. Это административно-бытовой корпус, сама станция обезжелезивания, водоподготовки и резервуары для чистой питьевой воды. Она со скважин придет сюда и от этой (подготовленной, очищенной до современных потребительских качеств) будет уже идти по водопроводным сетям в город Червень. Данный объект общей стоимостью порядка 40 миллионов. То есть для населения 11,5 тысячи человек это значимый и долгожданный объект.

Также в этом году в агрогородках и небольших населенных пунктах Червенского района запланировано строительство 18 станций обезжелезивания.