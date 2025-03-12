Минская область лидирует по темпам строительства жилья

Обеспечить доступным и комфортным жильем нуждающихся – приоритетная задача для государства. Минская область лидирует по строительству квадратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. И это уже приятная закономерность. Только в этом году введут в эксплуатацию более 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров. Свыше 18 тысяч из них для нуждающихся граждан. Кстати, растут дома в каждом районе, в зависимости от необходимости. Много внимания и арендному жилью. Таким образом на местах стараются поддержать кадры и в дальнейшем закрепить.

Как переехали в Несвижский район, нам дали арендное жилье, 53 квадратных метра. Все в нашем распоряжении.

Уютное гнездышко получили супруги Максим и Маргарита Кузьмины. Сами не местные, он из Слуцка, она минчанка. Полгода назад переехали по работе в агрогородок Снов. Устроились в хозяйство ветеринарными врачами. Руководство предоставило жилье. Уютно, комфортно, чисто. Кузьмины очень рады, есть смысл задержаться подольше.

Максим Кузьмин, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Агрокомбинат Снов»:

Не надо было искать жилье. Так как дали квартиру как семейной паре не в общежитии, было очень приятно. Ну и животные тоже. Это жилье с перспективой выкупа. Спустя 10 лет, как проработал в данном хозяйстве.