Как провести лето весело и с пользой? Рассказываем об оздоровительных и трудовых лагерях для детей

Для абитуриентов Беларуси наступила горячая пора. Выпускные экзамены в школе, ЦТ, подача документов – суета и волнение. А вот те, кого еще не коснулась вступительная кампания, задумываются о другом: можно ли подработать летом и как вообще скрасить свой досуг? Целых три месяца отдыха впереди. Где провести летние деньки весело и с пользой, подсказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома. Александр Меженный, ведущий:

В 2023 году организованы новые формы отдыха. Мы хотим подробнее о них узнать. О детском отдыхе в летних лагерях

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Действительно, 1 июня – долгожданное лето, самая веселая пора для наших школьников. А для нас это период, когда нужно подумать, как восстановить социальное, физическое и психологическое здоровье наших детей. Форм и способов много. Самые традиционные и востребованные – это летние оздоровительные лагеря. Они открываются по разным направлениям. Это традиционные круглосуточные лагеря, загородные, как чаще всего мы их называем. Кстати, в Минске планируется охватить летним оздоровлением почти 73 тысяч детей. Больше половины из них выбрали загородное лето, отдых в круглосуточных лагерях. Но очень востребованы и наши дневные лагеря. Они самые доступные по цене для родителей, что немаловажно. И шаговая доступность, когда родители заняты, но у ребенка есть возможность полноценно провести свое лето, потому что есть и питание, и воспитательные мероприятия, и всегда под присмотром педагогов.

Людмила Борисенко:

Вы уже сказали про трудовое лето. Это лето у нас пройдет в рамках акции «Лето – это время трудиться, время созидать». Поэтому будут самые разнообразные формы трудоустройства для наших подростков. Кроме индивидуального трудоустройства, это еще лагеря труда и отдыха. Это интересная занятость, когда одну половину дня дети работают, а в другую отдыхают. И, конечно, это студенческие отряды, где наши учащиеся – полноценные члены и оказывают помощь школе. И еще одна трудовая форма занятости, которую организуют наши учреждения образования, – это временная занятость (либо вторичная занятость) – так называемые школьные ремонтные бригады. Это действительно прямая помощь руководству учреждения образования в подготовке школы к новому учебному году. Ольга Войтенкова, ведущая:

Вернемся к теме оздоровления. Какой сделан акцент в нынешнем году в формате оздоровительной кампании? «Летним оздоровлением охвачены все категории учащихся»

Людмила Борисенко:

Летним оздоровлением охвачены все категории учащихся, даже те ребята, которые имеют проблемы со здоровьем. Для них также в плановом порядке предусмотрено оздоровление на базе оздоровительного комплекса «Ракета». Это наши дети, которые имеют проблемы со здоровьем: кардиопатологии, сахарный диабет. Они могут даже в сопровождении родителей отдохнуть в летний период. Охвачены летним оздоровлением и наши социально уязвимые категории: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Почти 1 500 таких деток отдохнут в загородных лагерях, что немаловажно для их и психологического, и физического состояния здоровья. И, конечно, для детей отдых не только в плане отдыха от школы, но это и разнообразные воспитательные мероприятия по разным направлениям. Это и патриотическое воспитание. Много акций, знакомств с людьми, которых мы называем лидерами мнений. С успешными людьми, потому что такой положительный опыт современного молодого человека, почти сверстника, для наших детей будет очень положительным. Мы будем реализовывать информационно-просветительский проект «Шаг к успеху».

Людмила Борисенко:

Конечно, это память о прошлом нашей Родины, без которого невозможно построить будущее. Много мероприятий в рамках этого направления будет реализовано. Самое главное, чтобы они были интересными, востребованными у наших детей. Это уже задача организаторов летнего отдыха. Это посещение мемориальных комплексов, акции возложения. Мы должны помнить и чтить память тех, кто сделал возможным сегодняшний день. Много акций на пропаганду здорового образа жизни. То есть каждый сможет найти себе занятие по душе, интересы каждого будут учтены. Самое главное для нас – это жизнь, здоровье, поэтому для взрослых, организаторов отдыха это первые задачи: обеспечить здоровые и безопасные условия пребывания детей в любом летнем лагере. Александр Меженный:

Что необходимо сделать, чтобы ребенок в лагере оказался? Путевки, какие-то медицинские справки… Как попасть в летний лагерь? Рассказываем о необходимых процедурах