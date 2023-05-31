Гималайских медвежат показали в зоопарке Гродно. Посмотрите, чем занимаются малыши в вольерах

Новости Беларуси. Гималайских медвежат, уже знакомых по видео в социальных сетях, впервые показали публике. Маша и Леша, именно так назвали косолапых, после карантина переехали в экспозиционный вольер Гродненского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поначалу четырехмесячные медвежата находились в сильном стрессе и плохо ели. Но забота и любовь дали результат: не прошло и нескольких недель, как питомцы освоились на новом месте, стали веселыми, игривыми и теперь с большим аппетитом питаются. В рационе, как и положено растущим организмам, молочные каши, фруктовые и овощные пюре.

Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:

В этом году они, скорее всего, в медвежатник не попадут, потому что все-таки вольер там достаточно большой, они еще не готовы к такому вольеру. Поэтому, вероятнее всего, они все лето пробудут у нас в этом небольшом вольере. А далее будем решать по ходу событий. Но, скорее всего, формировать из них пару мы не станем рисковать, так как у нас есть и свои гималайские медведи, поэтому как-нибудь разберемся.

Понаблюдать за медвежатами теперь могут все гости зоопарка. Они с удовольствием позируют на камеру и резвятся на свежем воздухе.