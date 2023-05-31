Марш-бросок, полоса препятствий, стрельба по мишеням. Как прошёл спецназовский экзамен на чёрный берет

Новости Беларуси. Впервые в истории ОМОНа спецназовский экзамен на черный берет состоялся централизованно – на базе учебно-тактического полигона Центра подготовки кадров МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если раньше традиционное испытание каждый белорусский отряд милиции особого назначения проводил в регионе базирования, то нынешняя его сдача, по решению Министра внутренних дел, прошла единовременно – в окрестностях деревни Горани Минского района.

Кандидатам в «беретчики» со всей страны предстояло пройти 8-километровый марш-бросок, преодолеть полосу препятствий и отстреляться по мишеням из автомата и пистолета.

Фото: МВД Республики Беларусь

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Вручения сегодня черных беретов проходили совершенно по новому положению, были внесены в прошлом году. С учетом того, что был построен новый спортивный комплекс, новая полоса препятствий, было принято решение, что сегодня централизованно будут сдавать все подразделения ОМОНа со всей республики именно здесь, в учебном центре. Поэтому сюда сегодня приехала вся республика. Из 97 человек сдали 71. Это неплохой процент сдачи. Сегодня парни, которые получили черные береты, – это действительно сотрудники, которые сдали экзамен на мужество, экзамен на сплоченность.