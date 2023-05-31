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Марш-бросок, полоса препятствий, стрельба по мишеням. Как прошёл спецназовский экзамен на чёрный берет

31 мая 2023 09:21
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Новости Беларуси. Впервые в истории ОМОНа спецназовский экзамен на черный берет состоялся централизованно – на базе учебно-тактического полигона Центра подготовки кадров МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Марш-бросок, полоса препятствий, стрельба по мишеням. Как прошёл спецназовский экзамен на чёрный берет-1

Если раньше традиционное испытание каждый белорусский отряд милиции особого назначения проводил в регионе базирования, то нынешняя его сдача, по решению Министра внутренних дел, прошла единовременно – в окрестностях деревни Горани Минского района.  

Марш-бросок, полоса препятствий, стрельба по мишеням. Как прошёл спецназовский экзамен на чёрный берет-4

Марш-бросок, полоса препятствий, стрельба по мишеням. Как прошёл спецназовский экзамен на чёрный берет-6

Кандидатам в «беретчики» со всей страны предстояло пройти 8-километровый марш-бросок, преодолеть полосу препятствий и отстреляться по мишеням из автомата и пистолета.  

Марш-бросок, полоса препятствий, стрельба по мишеням. Как прошёл спецназовский экзамен на чёрный берет-9

Фото: МВД Республики Беларусь

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Вручения сегодня черных беретов проходили совершенно по новому положению, были внесены в прошлом году. С учетом того, что был построен новый спортивный комплекс, новая полоса препятствий, было принято решение, что сегодня централизованно будут сдавать все подразделения ОМОНа со всей республики именно здесь, в учебном центре. Поэтому сюда сегодня приехала вся республика. Из 97 человек сдали 71. Это неплохой процент сдачи. Сегодня парни, которые получили черные береты, – это действительно сотрудники, которые сдали экзамен на мужество, экзамен на сплоченность.  

Марш-бросок, полоса препятствий, стрельба по мишеням. Как прошёл спецназовский экзамен на чёрный берет-12

Во время финальных испытаний каждому претенденту противостояли трое сменявших друг друга опытных «беретчика». Успешно спарринги прошли 70 парней, а это не только омоновцы, но и сотрудник Центра подготовки кадров МВД, а также офицер Департамента исполнения наказаний. Завоевала черный берет и единственная из кандидатов девушка – представительница ОМОНа управления внутренних дел Минского облисполкома.  

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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