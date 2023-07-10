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Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 409 человек из 21 страны

10 июля 2023 16:11
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В белорусское гражданство приняты более 400 человек. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 409 человек из 21 страны-1

Этому предшествовало выездное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте, которое состоялось в Минской городской ратуше. Среди тех, кто получил на этот раз гражданство Беларуси, выходцы из 21 страны. За последние два года главой государства принято в гражданство 4 436 человек, в их числе более 3,5 тысячи – жители Украины. В первую очередь прибывшие из Донецкой и Луганской областей.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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