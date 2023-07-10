Лукашенко подписал указ о принятии в белорусское гражданство 409 человек из 21 страны

Этому предшествовало выездное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте, которое состоялось в Минской городской ратуше. Среди тех, кто получил на этот раз гражданство Беларуси, выходцы из 21 страны. За последние два года главой государства принято в гражданство 4 436 человек, в их числе более 3,5 тысячи – жители Украины. В первую очередь прибывшие из Донецкой и Луганской областей.