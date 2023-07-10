Аграрии намолотили свыше 270 тысяч тонн зерна. Кто из регионов лидирует в уборочной гонке?

Новости Беларуси. Когда каждый колос на вес золота. Уборочная кампания набирает обороты. С белорусских полей уже убрано более 40 % посевов озимого ячменя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено 270 тысяч тонн зерна при средней урожайности 40,5 центнера с гектара. Темпы жатвы растут. В этом убедился Глеб Прокофьев, побывав на одном из полей столичного региона.

На белорусских полях во всю кипит работа. За штурвалом комбайна – Сергей Праженик. Для него это уже 18-я уборочная страда. Вне сезона трудится водителем, а во время жатвы пересаживается на комбайн. Сейчас, конечно, график напряженный: на полях с шести утра до девяти вечера. Но такие временные сложности его не пугают, ведь у Сергея есть пример отца-комбайнера, который также трудился, убирая хлеб с несвижских полей от рассвета до заката.

Сергей Праженик, комбайнер ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»:

С детства здесь, в хозяйстве, вырос. После армии остался водителем, отец всю жизнь был комбайнером, когда я был маленький, брал меня кататься. Как бы так, проросло. Помогает на полях Сергею его коллега, младший комбайнер Дмитрий. Для него это подработка. Основная профессия – преподаватель аграрного вуза.

Дмитрий Праженик, младший комбайнер ЗАО «Агрокомбинат Несвижский»:

Когда был студентом, во время практики работал помощником комбайнера. А теперь, когда работаю преподавателем, иду в отпуск и тоже подрабатываю для обогащения знаний. Теория – одно, а практика – совсем другое. Чтобы управлять этим кораблем полей, нужны знания, а знания можно получить только в университете.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Традиционно жатва начинается с уборки озимого ячменя. Надо сказать, что культура неприхотливая, а поэтому и надежная. Несмотря на продолжительную засуху в этом году, урожай хороший.

Сейчас у озимого ячменя идет созревание, наблюдается восковая спелость. На большинстве площадей умеренная температура и достаток влаги способствуют созреванию зерна. Поэтому темпы жатвы в стране стремительно растут. Если за первые 10 дней было обмолочено 20 % посевов, то такое же количество добавилось за прошедшие выходные. Озимый ячмень занимает в 2,7 раза больше площадей, чем годом ранее. Тенденция к увеличению посевов этой культуры и в «Агрокомбинате Несвижский». Там в этом агросезоне площадь озимого ячменя увеличили на 30 гектаров. Уборочная кампания – 2023. Брестская и Гродненская области лидируют по объемам жатвы.

Собирают зерно в агрокомбинате Несвижский четыре комбайна. В полной готовности они приступили к нынешней жатве, пройдя заблаговременно необходимые допуски. Уборка озимого ячменя здесь началась буквально несколько дней назад. В планах – завершить работы уже к концу этой недели. Ожидаемый урожай – больше 2 тысяч тонн.