«Это наша общая победа». Работница КОТОС №120 удостоена звания «Минчанин года»
Учителя, врачи, ученые и строители – все те, кто ежедневно вносит вклад в развитие города. В 2024 году почетного звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей столицы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественная церемония награждения состоится 14 сентября. Лучших из лучших выбирали по нескольким критериям и направлениям. Одна из них – Евгения Алексеева. Благодаря ее труду столица с каждым днем преображается.
С минчанкой познакомилась наш корреспондент Элла Маркевич.
Евгения Алексеева, жительница Минска:
Помимо основной работы, я веду очень бурную общественную деятельность. Я являюсь заместителем председателя, секретарем КОТОС № 120. По итогам 2022 года наш КОТОС занял третье место по городу, по озеленению, благоустройству. И вот в этом году предложили выдвинуть мою кандидатуру, вышло так, что победа наша общая.
Евгения Алексеева:
Приятно, когда та работа, которую ты проделываешь, она оценена не просто, она оценена на высоком уровне. Большую роль, возможно, сыграл этот цветник. Хозяйка его, которая начинала закладывать этот цветник, в этом году отпраздновала 90-летие. Конечно, мы не можем оставаться в стороне. Когда мы узнали, что она с третьего этажа носит воду на полив, совместными усилиями вывели из подвала кран прямо на первый этаж. Получили огромную благодарность от нашей Александры Степановны. Поэтому такие мелкие моменты собрались, наверное, в такое общее, хорошее, полезное дело.
Подробности в видео.