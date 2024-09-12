«Это наша общая победа». Работница КОТОС №120 удостоена звания «Минчанин года»

Учителя, врачи, ученые и строители – все те, кто ежедневно вносит вклад в развитие города. В 2024 году почетного звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей столицы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественная церемония награждения состоится 14 сентября. Лучших из лучших выбирали по нескольким критериям и направлениям. Одна из них – Евгения Алексеева. Благодаря ее труду столица с каждым днем преображается. С минчанкой познакомилась наш корреспондент Элла Маркевич.

Евгения Алексеева, жительница Минска:

Помимо основной работы, я веду очень бурную общественную деятельность. Я являюсь заместителем председателя, секретарем КОТОС № 120. По итогам 2022 года наш КОТОС занял третье место по городу, по озеленению, благоустройству. И вот в этом году предложили выдвинуть мою кандидатуру, вышло так, что победа наша общая.