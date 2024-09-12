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«Это наша общая победа». Работница КОТОС №120 удостоена звания «Минчанин года»

12 сентября 2024 18:19
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Учителя, врачи, ученые и строители – все те, кто ежедневно вносит вклад в развитие города. В 2024 году почетного звания «Минчанин года» удостоены 13 жителей столицы, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Торжественная церемония награждения состоится 14 сентября. Лучших из лучших выбирали по нескольким критериям и направлениям. Одна из них – Евгения Алексеева. Благодаря ее труду столица с каждым днем преображается.

С минчанкой познакомилась наш корреспондент Элла Маркевич.

«Это наша общая победа». Работница КОТОС №120 удостоена звания «Минчанин года» -2

Евгения Алексеева, жительница Минска:
Помимо основной работы, я веду очень бурную общественную деятельность. Я являюсь заместителем председателя, секретарем КОТОС № 120. По итогам 2022 года наш КОТОС занял третье место по городу, по озеленению, благоустройству. И вот в этом году предложили выдвинуть мою кандидатуру, вышло так, что победа наша общая.

«Это наша общая победа». Работница КОТОС №120 удостоена звания «Минчанин года» -4

Евгения Алексеева:
Приятно, когда та работа, которую ты проделываешь, она оценена не просто, она оценена на высоком уровне. Большую роль, возможно, сыграл этот цветник. Хозяйка его, которая начинала закладывать этот цветник, в этом году отпраздновала 90-летие. Конечно, мы не можем оставаться в стороне. Когда мы узнали, что она с третьего этажа носит воду на полив, совместными усилиями вывели из подвала кран прямо на первый этаж. Получили огромную благодарность от нашей Александры Степановны. Поэтому такие мелкие моменты собрались, наверное, в такое общее, хорошее, полезное дело.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Элла Маркевич # Фотофакт

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